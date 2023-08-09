9 августа, 16:16
Кубок мира по шахматам

Смагин считает, что молодые шахматисты перестали бояться Карлсена

Норвежец проиграл черными фигурами представителю Германии Винсенту Кеймеру в первой партии четвертого раунда Кубка мира

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заявления об усталости от классических шахмат привели 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена к тому, что молодые шахматисты перестали его бояться. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России, международный гроссмейстер Сергей Смагин.

9 августа Карлсен проиграл черными фигурами представителю Германии Винсенту Кеймеру в первой партии четвертого раунда Кубка мира, который проходит в Баку.

"Все эти заявления Карлсена о том, что он устал и ему надоели классические шахматы, приводят к таким результатам. Молодые шахматисты перестали бояться его. Сегодня он оставил сопернику такую позицию, которую выиграл бы и перворазрядник, а против него играл очень перспективный немецкий гроссмейстер. Возможно, он переоценил свои силы, а может, просто начал уставать, потому что до этого он показывал игру очень высокого уровня", - сказал Смагин.

Вторая партия пройдет 10 августа. Кубок мира завершится 23 августа (если понадобится тай-брейк - 24 августа). 

Теги:
Карлсен, МагнусКубок мира по шахматам
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