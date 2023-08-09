"Ак Барс" вывел из обращения номер, под которым играл хоккеист Зарипов

Торжественная церемония состоялась на "Татнефть-Арене" перед прощальным матчем игрока

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Номер, под которым хоккеист Данис Зарипов выступал в составе казанского клуба "Ак Барс", выведен из обращения. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Торжественная церемония состоялась на "Татнефть-Арене" перед прощальным матчем игрока.

Перед мероприятием Зарипов вышел на лед, где находились все четыре трофея, завоеванные им: Кубок Гагарина, кубок чемпионов России, Кубок европейских чемпионов и кубок чемпионов мира. Вместе с Зариповым на лед вышла его семья. После светового шоу символический стяг с 25-м номером, под которым форвард играл в "Ак Барсе", был поднят под своды арены.

42-летний Зарипов является единственным в истории Континентальной хоккейной лиги пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Также на его счету три победы на чемпионатах мира.

В прощальном матче Зарипова сыграют его партнеры по "Ак Барсу", "Металлургу" и сборной России.