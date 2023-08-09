Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали Игр стран СНГ

В финале россиянки обыграли белорусок

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 34:28 обыграла команду Белоруссии в финальном матче II Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Минске.

В соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин россияне завоевали три медали: в весовой категории до 102 кг золото взял Георгий Купцов, в категории до 109 кг Виктор Кондратьев завоевал серебро, в категории свыше 109 кг лучшим стал Тимур Наниев.

В среду завершились соревнования по стрельбе из лука. Российская мужская команда в финале обыграла белорусов со счетом 6:0, женская сборная России оказалась сильнее команды Белоруссии со счетом 5:1. В зачете смешанных команд российская команда победила сборную Белоруссии со счетом 5:3. В индивидуальных соревнованиях женщин все три призовых места заняли россиянки: золото взяла Нуриниссо Махмудова, серебро - Эржена Очирова, бронзу - Светлана Гомбоева. Золото в аналогичных соревнованиях у мужчин завоевал россиянин Сергей Цыренов, в финале одолевший соотечественника Буятно Церендоржиева.

В соревнованиях по пулевой стрельбе золото в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в тире на дистанции 50 метров завоевала россиянка Алина Хизбуллина. Серебро досталось ее соотечественнице Анастасии Муравьевой. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров лучшим стал россиянин Илья Суханов.

Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Омана со счетом 7:3 и завоевала бронзовые медали соревнований.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. От России участие в соревнованиях принимают 408 спортсменов.