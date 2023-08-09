Тренер сборной России по баскетболу остался недоволен качеством игры в матчах с иранцами

Российская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана, в понедельник россияне победили со счетом 72:59, а в среду - 71:57

ПЕРМЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич остался недоволен качеством игры в матчах с командой Ирана. Об этом он заявил ТАСС.

"Энергия, самоотдача, химия внутри коллектива - это было хорошо. Но что касается качества баскетбола, я не могу быть доволен. Не хочу оправдываться, но даже с этими моментами было интересно посмотреть на действия игроков. Из этих матчей можно сделать выводы на будущее", - сказал Лукич.

Российская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В понедельник сборная России победила со счетом 72:59, а в среду - 71:57.