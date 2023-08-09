Российский теннисист Рублев не смог выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто

Андрей Рублев уступил американцу Маккензи Макдональду

ТАСС, 9 августа. Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче второго круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Макдональда, выступающего на турнире без номера посева. Рублев был посеян под шестым номером. В третьем круге американец встретится с сильнейшим из пары Таро Даниэль (Япония) - Милош Раонич (Канада).

Макдональд победил второго россиянина по ходу турнира в Торонто. В матче первого круга американец одолел Аслана Карацева (6:3, 6:4).

Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.

Макдональду 28 лет, он занимает 59-е место в рейтинге ATP. Американец не выигрывал турниры под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист дважды выходил в четвертый круг - на Уимблдоне (2018) и Открытом чемпионате Австралии (2021).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут с 7 по 13 августа на покрытии "хард", их призовой фонд составит $6,6 млн. Победителем турнира в 2022 году стал испанец Пабло Карреньо-Буста.