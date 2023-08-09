9 августа, 16:59
Мировой футбол

Гол Роналду позволил "Аль-Насру" выйти в финал Клубного кубка арабских чемпионов

Финальный матч пройдет 12 августа

ТАСС, 9 августа. Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии со счетом 1:0 победил иракскую "Аль-Шорту" в полуфинале Клубного кубка арабских чемпионов. Встреча прошла в городе Абха в Саудовской Аравии.

Единственный мяч на 75-й минуте с пенальти забил Криштиану Роналду. Португальский нападающий также отличился на 31-й минуте, однако после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

В другом полуфинале, который пройдет позднее в среду, между собой сыграют два клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Хиляль" и "Аш-Шабаб". В составе "Аль-Хиляля" выступает бывший нападающий петербургского "Зенита" Малком. Бразилец перешел в новый клуб по ходу нынешнего межсезонья. Финальный матч пройдет 12 августа.

Клубный кубок арабских чемпионов проводится с 1981 года. Действующим победителем турнира является "Раджа" из Марокко, которая в четвертьфинале нынешнего розыгрыша соревнований проиграла "Аль-Насру" (1:3). Рекордсменами по количеству побед в турнире являются иракский "Аль-Рашид" и "Эсперанс" из Туниса, которые трижды становилась его триуфматорами. 

Теги:
Мировой футбол
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