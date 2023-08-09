Футболисты ЦСКА проиграли "Факелу" в матче Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежцев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Действующий победитель Фонбет - Кубка России московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 0:2 на своем поле уступил воронежскому "Факелу" в матче второго тура группового этапа турнира. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметился Максим Максимов (15-я, 79-я минуты). Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре ЦСКА Вениамине Мандрыкине, который умер 6 августа в возрасте 41 года.

ЦСКА и "Факел" выступают в группе A. В другом матче квартета "Оренбург" со счетом 2:0 на своем поле обыграл "Сочи". Команда впервые одержала победу под руководством главного тренера чеха Иржи Ярошика.

У всех команд группы А по 3 очка после 2 встреч, их разделяют дополнительные показатели. ЦСКА идет на первом месте, "Сочи" - на втором, "Факел" - на третьем, "Оренбург" замыкает таблицу квартета. В третьем туре группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Кубка России ЦСКА 30 августа на выезде сыграет против "Сочи", "Факел" на день раньше примет "Оренбург", обе встречи пройдут 9 августа.

В финале Кубка России сезона-2022/23 ЦСКА обыграл "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз.