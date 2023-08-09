Футболисты "Зенита" одержали вторую победу подряд в Кубке России

Петербуржцы со счетом 1:0 обыграли "Крылья Советов"

ТАСС, 9 августа. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 победил самарские "Крылья Советов" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре.

Единственный гол на 50-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

В стартовом составе "Зенита" впервые вышел защитник Марио Фернандес, о переходе которого было объявлено 17 июля. До этого он трижды выходил на замену по ходу матчей. Защитник с 2012 по 2022 год выступал за московский ЦСКА, в 2016-м Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, в том числе 5 встреч на чемпионате мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала.

"Зенит" одержал вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России. В первом туре группового этапа петербургский клуб на своем поле переиграл грозненский "Ахмат" (2:0). "Крылья Советов" потерпели второе поражение кряду, ранее самарская команда дома уступила калининградской "Балтике" (2:3).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Следом идут "Балтика" (3), "Крылья Советов" (0) и "Ахмат" (0). Свой матч второго тура "Ахмат" и "Балтика" проведут в Грозном позднее в среду. В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Балтикой" 30 августа. "Ахмат" в этот же день примет "Крылья Советов".