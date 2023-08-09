Российские волейболистки победили сборную Белоруссии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3-0

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве во Дворце спорта "Динамо".

Россиянки победили со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:20). 10 августа команды проведут второй матч в ретростилистике.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 24 июня 2023 года FIVB продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.