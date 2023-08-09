Ковальчук высказался о возможности проведения своего прощального матча

Олимпийский чемпион заявил, что "не хочет загадывать"

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук пока не знает, когда он может провести свой прощальный матч. Об этом он рассказал журналистам.

Прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина и трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, в котором принимает участие Ковальчук, проходит в Казани.

"Не хочу загадывать, тут не в скромности дело, а как ты чувствуешь себя на душе. Заря решил в этом году сделать праздник для города. Приятно было пообщаться, давно не виделись и уважение вызывают все люди, кто причастны к этому".

Ковальчук и Зарипов играли в "Ак Барсе" в сезоне-2004/05. "Воспоминания о нем только самые теплые - он душа команды не только на льду, но и вне его. Общительный, настоящий друг, очень приятно было с ним работать. Мы тогда много времени вместе проводили, тогда началась наша дружба. Он тогда был мастеровитый парень, не опускал рук", - вспомнил Ковальчук.