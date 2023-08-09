Ковальчук опасается, что россияне могут уезжать в НХЛ с контрактами с клубами КХЛ

Вратарь Иван Федотов ранее подписал контракт с ЦСКА, однако клуб НХЛ "Филадельфия" объявил о переносе действия контракта на предстоящий сезон после службы хоккеиста в армии

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Молодые российские игроки с действующими контрактами с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Такое мнение высказал журналистам чемпион мира и Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.

"Очень сложный вопрос для меня, это тупик. Можно вспомнить, что в "Спартак" пришли [Егор] Морозов и [Александр] Пашин в результате аренды, - сказал Ковальчук. - Это значит, что команды должны договариваться между собой, и надо знать желание самого хоккеиста. Если есть контракт с "Филадельфией" и его хотят там видеть, будет очень сложно разрешить как-то".

"Самое главное, чтобы не получилось так, что большое количество молодых пацанов уедет туда играть с контрактами [с клубами КХЛ]. Об этом нужно подумать", - добавил он.

Федотов ранее подписал контракт с ЦСКА, однако клуб НХЛ "Филадельфия" объявил о переносе действия контракта, подписанного с игроком год назад, на предстоящий сезон после службы хоккеиста в армии.