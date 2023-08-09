Сборная России обыграла "Ак Барс" в прощальном матче хоккеиста Зарипова

Команда "Белые", составленная из звезд сборной России, выиграла со счетом 12:9

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Команда "Белые", составленная из звезд сборной России, со счетом 12:9 обыграла команду "Зеленые", собранную из звезд казанского хоккейного клуба "Ак Барс", в прощальном матче хоккеиста Даниса Зарипова. Встреча прошла на льду "Татнефть-Арены" в Казани.

В составе победившей команды на лед вышли Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Александр Радулов, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, а также мэр Казани Ильсур Метшин. За "Зеленых" сыграли Алексей Морозов, Евгений Медведев, Александр Свитов, Кирилл Петров, Сергей Зиновьев. Зарипов сыграл по периоду в составе обеих команд. Встреча состояла из двух периодов. После матча была проведена символическая серия буллитов.

Перед началом матча прошла церемония чествования Зарипова. В ходе церемонии 25-й номер, под которым Зарипов выступал за "Ак Барс", был выведен казанским клубом из обращения. Свитер с фамилией Зарипова был поднят под своды арены. Ранее у "Ак Барса" не было выведенных из обращения номеров.

Зарипову 42 года, он является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. За "Ак Барс" Зарипов выступал с 2017 года, по ходу карьеры он также играл за челябинский "Мечел" (ныне - "Челмет") и магнитогорский "Металлург". Также за казанский клуб форвард выступал с 2001 по 2013 год.