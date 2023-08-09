Ковальчук считает, что в сборной России должны играть доморощенные хоккеисты

Ранее российский паспорт получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл, также идет процесс получения гражданства у форварда СКА канадца Брендана Лайпсика

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Шансы выступать в сборной России по хоккею необходимо предоставлять прежде всего доморощенным игрокам. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира и Олимпийских игр, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.

"Если бы сделали [в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге] ноль легионеров, то было бы больше игроков с российскими паспортами. Надо понять, для чего это делается: или человек с уважением относится к нашей родине, или для того, чтобы избежать места легионеров в команде. Если это второе, то я против этого", - сказал Ковальчук.

"Отношусь с огромным уважением к потенциальным игрокам сборной, но если этих легионеров берут в сборную России, значит, в нашем хоккее большие проблемы. У нас огромное количество пацанов, которые горят желанием играть за нашу команду. Надо в первую очередь рассматривать их кандидатуры", - добавил он.

Ранее российский паспорт получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл, также идет процесс получения гражданства у форварда СКА канадца Брендана Лайпсика.