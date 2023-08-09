Касаткина победила Блинкову и вышла в третий круг теннисного турнира в Монреале

Дарья Касаткина выиграла со счетом 6:2, 7:5

ТАСС, 9 августа. Первая ракетка России Дарья Касаткина победила соотечественница Анну Блинкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 10-м номеров. В третьем круге россиянка сыграет с чешкой Марией Боузковой.

В другом матче игрового дня россиянка Людмила Самсонова (15-й номер посева) одолела китаянку Чжэн Циньвэнь. Представительница России взяла верх над соперницей со счетом 6:3, 6:2. В третьем круге она сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (2) и хорваткой Петрой Мартич.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Блинковой 24 года, она располагается на 34-м месте в мировом рейтинге. Россиянка является победительницей одного турнира WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее них только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет $2,78 млн. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп.