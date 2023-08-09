Футболисты "Динамо" со счетом 4:3 победили "Краснодар" в матче Кубка России

Победный гол забил Арсен Захарян на шестой добавленной ко второму тайму минуте

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле со счетом 4:3 победило "Краснодар" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе "Динамо" забитыми мячами отметились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулев (35, 67) и Арсен Захарян (90+6). У "Краснодара" голы на счету Никиты Кравцова (41), Дэвида Мозеса Кобнана (47) и Джона Кордобы (77, пенальти). На 45-й минуте полузащитник гостей Ильзат Ахматов не смог реализовать пенальти.

"Динамо" и "Краснодар" играют в группе D, их соперниками по квартету являются московский "Спартак" и "Пари Нижний Новгород". Ранее во вторник красно-белые обыграли "Пари НН" со счетом 5:4.

Первое место в группе D занимает "Спартак", на счету которого 6 очков. Вторым идет "Динамо" (4 очка), третьим - "Пари НН" (2), на последнем месте располагается "Краснодар" (0). В следующем туре "Динамо" на выезде 29 августа сыграет со "Спартаком", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с "Пари НН".