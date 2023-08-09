Овечкин не видит ничего необычного в получении иностранными хоккеистами паспорта РФ

Ранее паспорт РФ получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл, также идет процесс получения гражданства и у форварда СКА канадца Брендана Лайпсика

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Получение иностранными хоккеистами российского гражданства не является чем-то необычным, сейчас это в порядке вещей. Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Ранее паспорт РФ получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл, также идет процесс получения гражданства и у форварда СКА канадца Брендана Лайпсика.

"Кто-то получает канадское гражданство, кто-то - американское. Это все в порядке вещей", - сказал Овечкин.

37-летний нападающий рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ. "Все по плану, есть определенные трудности. Это и с погодой связано", - отметил он.

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли также высказался о переходе бывшего партнера по "Вашингтону" Дмитрия Орлова в "Каролину". "Жаль, что он не подписал с нами, но бизнес есть бизнес", - добавил Овечкин.