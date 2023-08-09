Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов пожелал удачи Федотову в его карьере

Федотов ранее подписал контракт с ЦСКА, однако "Филадельфия" объявила о переносе действия контракта, подписанного с игроком год назад, на предстоящий сезон после службы хоккеиста в армии

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов надеется, что карьера вратаря Ивана Федотова сложится в дальнейшем хорошо. Об этом Кузнецов рассказал журналистам.

Федотов ранее подписал контракт с ЦСКА, однако клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" объявил о переносе действия контракта, подписанного с игроком год назад, на предстоящий сезон после службы хоккеиста в армии.

"Это войдет в историю. Дай бог ему хоккейного счастья и удачи, чтобы он поиграл в хоккей, потому что хоккей - это то, что мы умеем в жизни. И дай бог, чтобы все сложилось хорошо, проблемы остались позади и впереди только хоккей", - сказал Кузнецов.

Федотов выступал за "Трактор" с 2019 по 2021 год, является обладателем Кубка Гагарина и серебряным призером Олимпийских игр.