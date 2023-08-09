В "Динамо" допустили уход футболиста Захаряна нынешним летом

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отметил, что по полузащитнику есть предложения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного "Динамо" Павел Пивоваров допустил уход российского полузащитника Арсена Захаряна в другую команду нынешним летом. Об этом он рассказал журналистам.

"Предложения по Захаряну есть, но мы не будем их комментировать. Рассматривать будем, мы их рассматриваем. Это такие дела, которые не нуждаются в огласке. Я не буду давать оценки касательно ухода Захаряна. 50 на 50, это возможно", - сказал Пивоваров.

Генеральный директор "Динамо" отметил, что трансферная кампания клуба не окончена: "Не буду отвечать на вопрос о количестве игроков на вход, мы будем информировать по итогам сделок. Но мы работаем над трансферами и на вход, и на выход".

В среду "Динамо" на своем поле победил "Краснодар" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России со счетом 4:3. Победный гол на шестой компенсированной минуте ко втором тайму забил Захарян. "Мы хотим поздравить Арсена с замечательным голом, который решил судьбу этого матча. Замечательно, что мы победили, я думаю, что это повод порадоваться за команду, за ее прогресс. Мне кажется, что для зрителей замечательно, интрига, на последней минуте решается исход матча, думаю, что было достаточно зрелищно. Для нас, руководителей, тяжело до последней минуты ждать победного гола, но понимаем, что мы победили".

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

Ранее в четверг портал Noticias de Gipuzkoa сообщил, что испанский "Реал Сосьедад" рассматривает возможность приобретения Захаряна. Также интерес к полузащитнику сборной России, по информации СМИ, проявляли итальянский "Лацио", а также нидерландские ПСВ и "Фейенорд".