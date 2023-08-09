Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов высказался о перспективах "Трактора" в КХЛ

Бывший нападающий команды отметил, что у "Трактора" хорошее будущее

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов верит в перспективы челябинского "Трактора" в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Кузнецов рассказал журналистам.

В предыдущем сезоне КХЛ "Трактор" по итогам регулярного чемпионата заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

"Думаю, у команды хорошее будущее, хороший коллектив. Был неудачный сезон в том году, но там сделали правильные выводы, хорошее усиление. Я верю в эту команду, у нее хороший тренерский состав", - сказал Кузнецов, который является воспитанником челябинского хоккея.

В состав "Трактора" вернулся нападающий Виталий Кравцов, прошлый сезон проведший в "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувере". "Виталик - серьезный хоккеист, у него пару лет не получилось. Надеюсь, следующий сезон даст ему больше положительных эмоций, и он сможет играть лучше и лучше. Он очень хороший человек и классный игрок", - отметил он.