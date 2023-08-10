"Не халтурил, не обманывал". Рекордсмен Кубка Гагарина Зарипов провел прощальный матч

Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в Казани, ей предшествовала церемония вывода из обращения игрового номера Даниса Зарипова в "Ак Барсе"

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, семикратный участник Матчей звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Данис Зарипов провел прощальный матч. 25-й номер, под которым он выступал в "Ак Барсе", казанский клуб вывел из обращения.

"Ак Барс", как соорганизатор мероприятий, связанных с прощанием Зарипова, выступил на высоте. Пожалуй, в России они впервые были проведены на самом высоком уровне - от предматчевых активностей до самой игры.

Специальный автобус привез на "Татнефть-Арену" отечественных и мировых звезд хоккея: Александра Овечкина и его одноклубника по "Вашингтону" Евгения Кузнецова, Павла Дацюка и Илью Ковальчука, Александра Семина, Алексея Морозова, который сейчас возглавляет КХЛ. На игру приехал и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Предваряла предматчевое шоу и саму игру пресс-конференция с участием главного героя. Он вспомнил, как ему доставались все его победы. "Через тяжелый труд. Мне приятно, что являюсь самым титулованным игроком. Точно скажу, что я не халтурил, как говорится, не срезал, не обманывал. Похоже, пришло мое время отдыхать, а дальше посмотрю, что делать", - рассказал он.

По словам Зарипова, составы команд на этот матч отбирались по определенным параметрам. "Формат я выбрал такой, что в нем участвуют те, с кем я начинал, с кем играл в "Ак Барсе", выигрывал Кубок Гагарина и чемпионат мира", - отметил он. Что касается планов, то сначала Зарипов сказал, что пришло ему время отдохнуть, но позже сообщил, что в ближайшем будущем встретится с руководством казанского клуба.

На вопрос о том, стоит ли отдать должное "Металлургу", в котором Зарипов выиграл два Кубка Гагарина, он рассказал про возможный прощальный матч своего партнера по магнитогорскому клубу Сергея Мозякина в 2024 году.

"Грустно, что провожаем такого мастера"

На красочной церемонии при заполненных трибунах "Татнефть-Арены" Зарипов вспомнил о том, как делал первые шаги на льду в хоккейной школе, как спал с шайбой под подушкой и всегда брал ее и клюшку с собой на улицу. Во время церемонии Третьяк подарил ему именной свитер сборной России в дань памяти его заслуг на международных турнирах, а также поблагодарил за приезд в Казань его партнеров по сборной.

Приветствовавший Зарипова президент "Ак Барса" и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов выразил уверенность, что виновник торжества сделает в будущем еще много полезного для отечественного хоккея и региона. Церемонию поднятия символического стяга с 25-м номером Зарипова под своды арены можно назвать трогательной, она состоялась в присутствии Зарипова и его семьи.

Сам матч прошел в два периода по 20 минут. В первом периоде Зарипов играл в команде "Зеленые" (звезды "Ак Барса") с Морозовым и Сергеем Зиновьевым - их звено в середине 2000-х годов было одним из самых результативных в России. Во втором периоде Зарипов перешел в команду "Белые", где в одной тройке с мэром Казани Ильсуром Метшиным в качестве центрфорварда действовали Овечкин и его бывший партнер по "Вашингтону" Александр Семин, а во второй тройке вместе играли Мозякин и Илья Ковальчук. Победу со счетом 12:9 одержали "Белые", Зарипов оформил хет-трик. После матча все его участники сделали фото парящим вверху символическим свитером с номером, который в казанском клубе никто уже занимать не будет.

Олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Ковальчук играл вместе с Зариповым в "Ак Барсе" в сезоне-2004/05, приехав в Казань во время локаута в Национальной хоккейной лиге. "Воспоминания о нем только самые теплые - он душа команды не только на льду, но и вне его. Общительный, настоящий друг, очень приятно было с ним работать. Мы тогда много времени вместе проводили, тогда началась наша дружба. Он тогда был мастеровитый парень, не опускал рук", - вспомнил Ковальчук.

Сам форвард официально еще не объявлял о завершении своей карьеры. "Не хочу загадывать, тут не в скромности дело [по прощальному матчу], а как ты чувствуешь себя на душе. Заря решил в этом году сделать праздник для города. Приятно было пообщаться, давно не виделись, уважение вызывают все люди, кто причастны к этому", - добавил Ковальчук.

Такой атмосфере был рад и вратарь Василий Кошечкин, который вместе с Зариповым в "Металлурге" дважды выиграл Кубок Гагарина и еще один раз дошел до финала. "Данис организовал великолепный матч, хорошая атмосфера на трибунах, мне очень все понравилось. Очень рад был встретиться с ребятами, пообщались. Конечно, есть грусть, что провожаем такого мастера, замечательного человека. Пожелаем ему в дальнейшем проявить свои лучшие качества", - отметил он.