Федор Емельяненко рассказал о желании провести боксерский бой против Майка Тайсона

В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россиянин Федор Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона. Об этом он рассказал в интервью порталу The MMA Hour.

"Со смешанными единоборствами я закончил, никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно. У нас показывали бой Тайсона с Роем Джонсом (показательный поединок в ноябре 2020 года - прим. ТАСС), было бы интересно с Майком подраться. Он выступал в тяжелом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.