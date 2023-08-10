Футболист Гайч рассказал, что надеется получать максимум игрового времени в ЦСКА

По словам аргентинского нападающего, он планирует закрепиться в основном составе команды

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч будет усердно работать, чтобы получить максимум игрового времени. Об этом он рассказал ТАСС.

"Чтобы попасть в основной состав, надо усердно работать и пользоваться теми минутами, которые дает тренер, - сказал Гайч. - Я надеюсь помочь команде, получить максимум игрового времени. Сейчас все мои мысли только о том, как закрепиться в основном составе ЦСКА".

Гайчу 24 года, он перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" в 2020 году. После перехода нападающий трижды был отдан красно-синими в аренду: он выступал за испанскую "Уэску", итальянские "Беневенто" и "Верону". В составе сборной Аргентины он становился победителем Панамериканских игр 2019 года. В текущем сезоне аргентинец трижды выходил на замену в составе ЦСКА в различных турнирах и не отметился результативными действиями.