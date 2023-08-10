Футболист Гайч надеется на усиление ЦСКА новыми игроками

Нападающий отметил, что тренерский штаб проделывает великолепную работу

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб ЦСКА текущим составом может бороться за победу во всех турнирах, однако новые игроки могут сделать команду еще сильнее. Такое мнение ТАСС высказал нападающий армейцев Адольфо Гайч

"Сейчас рано говорить о шансах на победу в чемпионате, мы сыграли не так много игр, - сказал Гайч. - Наш тренерский штаб проделывает великолепную работу, этим составом мы вполне можем бороться за чемпионство и кубок. В прошлом сезоне мы делали это похожим составом и добились отличных результатов. Надеюсь, у нас еще будет усиление, и это добавит нам еще качества".

В минувшее межсезонье ЦСКА покинули парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший в столичный "Спартак", а также защитник Георгий Щенников. Состав команды пополнили узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев, выступавший за "Пахтакор", Гайч вернулся из аренды из итальянской "Вероны".

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер - лиги, набрав шесть очков в трех матчах. В нынешнем розыгрыше Фонбет - Кубка России армейцы набрали три очка в двух матчах группы A, где также играют "Сочи", воронежский "Факел" и екатеринбургский "Урал".