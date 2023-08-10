Футболист ЦСКА Гайч заявил, что счастлив остаться играть в России

Нападающий отметил, что все к нему по-доброму относятся

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Аргентинский нападающий футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч счастлив, что остался играть в России. Об этом он рассказал ТАСС.

Гайч вернулся в расположение московской команды после аренды в итальянской "Вероне".

"Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался, - сказал Гайч. - У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге".

Гайчу 24 года, он перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" в 2020 году. Он также отправлялся в аренду в испанскую "Уэску" и итальянский "Беневенто". В составе сборной Аргентины он становился победителем Панамериканских игр 2019 года.