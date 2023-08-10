Олимпийский чемпион Кошечкин допустил проведение прощального матча в следующем году

По словам бывшего хоккеиста, матч может пройти летом

КАЗАНЬ, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прощальный матч олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина может пройти через год. Об этом он рассказал ТАСС.

"Посмотрим [по поводу прощальной игры], сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся", - сказал Кошечкин.

"Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью", - добавил он.

В конце марта 40-летний вратарь в интервью газете "Спорт-Экспресс" объявил о завершении карьеры. В среду он принял участие в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина и трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова.