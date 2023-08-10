10 августа, 06:32
Футбол в России

Наташа Королева поделилась эмоциями от посещения футбольного матча "Динамо" - "Краснодар"

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Заслуженная артистка РФ назвала игру невероятной

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Матч второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром" был невероятным. Такое мнение ТАСС высказала заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

9 августа "Динамо" дома победило "Краснодар" со счетом 4:3. Победный мяч на шестой добавленной минуте забил полузащитник бело-голубых Арсен Захарян.

"Когда-то давно, когда я была еще совсем маленькой девочкой, я болела за киевское "Динамо", когда там играл легендарный Олег Блохин, - сказала Королева. - Но традиции не меняю, команды тоже, так что я здесь, "Динамо" - это круто. Матч невероятный, правда, особенно в конце, когда уже было понятно, что будут, наверное, пенальти. Пацаны собрались, психанули, забили. Это было круто".

"Обязательно увидите меня еще на стадионе "Динамо", мне понравилось, я теперь, наверное, буду частым гостем. На что может рассчитывать "Динамо" в этом сезоне? Не знаю, мне трудно как-то пророчить. Но я надеюсь, что пацаны не подведут", - добавила Королева.

В четвертом туре РПЛ "Динамо" дома сыграет с калининградской "Балтикой" 13 августа. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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