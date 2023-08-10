Махонин рассказал о спортивной программе форума "Россия - спортивная держава"

По словам губернатора региона, планируется регбийный матч, турнир по баскетболу 3х3, мероприятия по единоборствам, боксу и хоккею

ПЕРМЬ, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортивная программа форума "Россия - спортивная держава" в Пермском крае будет насыщенной. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Сейчас рассматривается вопрос с проведением регбийного матча, по инициативе федерации [регби] и [главы Федерации регби России] Игоря Юрьевича Артемьева, - рассказал Махонин. - Мы также нацелены, чтобы в партнерстве с "Уралкалием" и "Уралхимом" провести в "Молоте" (дворец спорта в Перми - прим. ТАСС) большое мероприятие Ural FC. Как по единоборствам, так и по боксу, будет яркое мероприятие. В прошлом году мы уже подобное проводили, когда в "Молот" пришло пять тысяч зрителей. Будет и другой ряд спортивных событий в рамках форума. И спортивные пробежки - набережная для этого абсолютно готова".

"Будет проведен турнир по баскетболу 3х3 с большим интернациональным пулом участников. Есть инициатива проведения хоккейных мероприятий - мы ее будем поддерживать. Будет очень насыщенная спортивная программа - это точно", - добавил губернатор.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.