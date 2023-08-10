Кириленко оценил возможность проведения матчей со сборными по баскетболу из Африки

Глава Российской федерации футбола отметил, что на африканском континенте очень хорошие команды

ПЕРМЬ, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) открыта к возможности проведения товарищеских матчей национальных команд со сборными из Африки. Такое мнение ТАСС высказал президент РФБ Андрей Кириленко.

"В Африке очень хорошие команды, множество звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) именно оттуда, - сказал Кириленко. - Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные - возможно, потому что рано созревают. Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно, если мы говорим про молодежные сборные. Хотя, и про основные тоже".

Российская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В понедельник сборная России победила со счетом 72:59, а в среду - 71:57.