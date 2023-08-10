10 августа, 08:01
Футбол в России

Гендиректор "Динамо" Пивоваров сообщил, что покинул пост в ФИФА

Артем Геодакян/ ТАСС
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров
© Артем Геодакян/ ТАСС

Он являлся членом палаты ФИФА по разрешению споров

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прекратил работу в качества члена палаты Международной федерации футбола (ФИФА) по разрешению споров. Об этом Пивоваров сообщил ТАСС.

На сайте Российского футбольного союза Пивоваров значится как член палаты ФИФА по разрешению споров.

"Сейчас я не являюсь членом палаты ФИФА по разрешению споров, - сказал Пивоваров. - Я покинул пост в 2021 году, у меня прекратились полномочия там".

Пивоварову 42 года, он является генеральным директором "Динамо" с 12 января 2021 года. Ранее он занимал должность исполнительного директора петербургского "Зенита". С 2017 по 2020 год он был членом правления Российской премьер-лиги. С 2017 года Пивоваров являлся членом палаты ФИФА по разрешению споров. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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