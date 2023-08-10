Газзаев назвал бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина добрым человеком

Бывший главный тренер "Алании" отметил, что уже в 17 лет он стал основным вратарем владикавказской команды

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин был добрым человеком и большим спортсменом. Об этом журналистам рассказал бывший главный тренер ЦСКА и владикавказской "Алании" Валерий Газзаев.

Мандрыкин умер 6 августа в возрасте 41 года. 10 августа на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арене" проходит прощание с бывшим футболистом, на нем в полном составе присутствовала основная команда ЦСКА.

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"Прежде всего хочу выразить самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, очень жаль, что Веня, его так по-доброму все называли, ушел из жизни, - сказал Газзаев. - Это действительно был очень добрый человек по своей сути и большой спортсмен, я помню, как в 17 лет я взял его в "Аланию", он уже в чемпионской "Алании" стал основным вратарем, после этого были ЦСКА, сборная. Я помню очень хорошо, когда в 2005 году приехал с кубком [УЕФА] в Осетию, был частный самолет, он вышел первым из самолета, я видел, как народ его приветствовал. Вот такие теплые воспоминания".

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.