Глава Белорусской федерации легкой атлетики назвал Игры стран СНГ мини - чемпионатом СССР

Иван Тихон отметил, что всех спортсменов готовили к соревнованиям тренеры, вышедшие из СССР

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ можно назвать мини-чемпионатом СССР. Такое мнение ТАСС высказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики, двукратный призер Олимпийских игр Иван Тихон.

Вторые Игры стран СНГ проходят в 10 городах Белоруссии. Соревнования по легкой атлетике завершились в Минске 8 августа. В активе россиян 40 медалей, в том числе 19 золотых, у команды Белоруссии 39 наград, из которых 11 - золотые. На третьем месте расположилась команда Узбекистана - семь медалей, в том числе одна золотая.

"Всех нас готовили тренеры, вышедшие из Советского Союза. Когда Союз развалился, связи стали разрушаться, но мы сохраняли их на личных контактах, а сейчас опять сплачиваемся, - рассказал Тихон. - Надо ориентироваться на лучшее, эти Игры, как мини - чемпионат Советского Союза. А вчера, когда соревнования уже закончились, мы отвезли ребят в Хатынь, чтобы они соприкоснулись с нашей общей историей, с той Победой, с тем масштабом трагедии, которую пережила наша страна".

Тихон отметил, что перед командой не стояло задачи во что бы то ни стало выиграть медальный зачет. "Это тот возраст, когда наши спортсмены еще на пути становления, лишнего давления на них в этом возрасте не нужно, - отметил он. - Мы прекрасно представляли, что Российская Федерация будет нашим основным конкурентом - там и численность, и объем занимающихся выше. Предполагали, что у нас будет 20-25 медалей, оказалось 39. Наша команда справилась со своими обязательствами, порадовали болельщиков".