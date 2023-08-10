Первая ракетка мира Алькарас назвал Шарапову великой теннисисткой

Испанский теннисист рассказал, что смотрел много матчей россиянки

ТАСС, 10 августа. Победительница пяти турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова была великой теннисисткой. Такое мнение журналистам высказал испанец Карлос Алькарас на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Торонто.

В ночь на 10 августа на официальных страницах Женской теннисной ассоциации (WTA), ATP и турнира в Торонто в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) была опубликована совместная фотография Алькараса и Шараповой.

"Я смотрел много ее матчей, она была великой теннисисткой. Возможно, она была одним из лучших игроков в мире, - сказал Алькарас. - И я был в шоке, потому что не ожидал, что она будет здесь, в Торонто. Она первой зашла в лифт. Я подумал: "Это Мария или нет?"

"Было здорово с ней встретиться и узнать, что у нее все хорошо. И было очень приятно немного с ней пообщаться", - добавил Алькарас.

Алькарасу 20 лет, он возглавляет рейтинг ATP, на его счету 12 титулов под эгидой организации. Испанец является победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023). На турнире в Торонто Алькарас вышел в третий круг, в котором встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Шараповой 36 лет, она завершила карьеру в 2020 году. Спортсменка была первой ракеткой мира и выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. В 2008 году в составе сборной России Шарапова стала победительницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг). На Олимпиаде 2012 года она была знаменосцем сборной России на церемонии открытия и стала серебряным призером соревнований.