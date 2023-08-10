Федерации легкой атлетики России и Белоруссии подпишут меморандум о сотрудничестве

Организации документально закрепят сотрудничество в Екатеринбурге во время финала соревнований "Королева российского спорта", который пройдет с 17 по 19 августа

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и Белорусской федерацией легкой атлетики (БФЛА) будет подписан во время финала серии "Королева российского спорта" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил президент БФЛА и двукратный призер Олимпийских игр в метании молота Иван Тихон.

В Минске завершились соревнования по легкой атлетике в рамках II Игр стран СНГ. Финал соревнований "Королева российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа.

"Во время Игр стран СНГ мы с коллегами из России, в частности с Ириной Анатольевной Приваловой, вице-президентом ВФЛА, проговорили наш совместный календарь, обсудили, где можем провести совместные мастер-классы, выступить вместе - конкуренция порождает результат, - сказал Тихон. - Мы не могли раньше подписать меморандум о сотрудничестве, поскольку с 2015 года ВФЛА была отстранена, но сейчас, в Екатеринбурге, на "Королеве российского спорта", мы закрепим наше сотрудничество документально. Это будет символично".

Тихон отметил, что на турнире в Екатеринбурге выступят белорусские легкоатлеты. "За Беларусь выступят 22 легкоатлета, все они прошли через серию стартов, начиная с командного кубка России в Сочи и соревнований в Москве до чемпионата России в Челябинске, проходившего параллельно с Играми стран СНГ", - добавил он.