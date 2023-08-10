Ласицкене вошла в официальный список участников финала "Королевы российского спорта"

Ранее спортсменка получила специальное приглашение на участие в соревновании

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене включена в официальный список участников финала легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

8 августа Ласицкене получила wild card (специальное приглашение) на участие в соревновании. Ранее на чемпионате России в Челябинске спортсменка заявила журналистам, что очень хочет выступить в Екатеринбурге и рассчитывает получить приглашение на этот турнир на правах прошлогодней победительницы серии.

Президиум ВФЛА принял решение, что Ласицкене будет добавлена к восьми спортсменкам, которые отбирались в финал на протяжении всего сезона.

Специальное приглашение на турнир было предоставлено также белорусу Максиму Недосекову. Он был включен в список участников соревнования.

Финал "Королевы российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа. Первые два дня соревнования будут проходить на стадионе "Калининец", в заключительный день в центре Екатеринбурга будут разыграны медали среди мужчин и женщин в прыжках в высоту.