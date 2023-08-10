"Бавария" договорилась с "Тоттенхэмом" о переходе футболиста Кейна за €100 млн

Трансфер состоится, если английский нападающий согласится сменить клуб

ТАСС, 10 августа. Германский футбольный клуб "Бавария" достиг соглашения с английским "Тоттенхэмом" о трансфере английского нападающего Гарри Кейна за €100 млн. Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, английский клуб принял предложение "Баварии", теперь будущее Кейна зависит от решения самого футболистам. Отмечается, что Кейн доволен положением дел в "Тоттенхэме" при новом главном тренере Анге Постекоглу и склоняется к тому, чтобы остаться в команде.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает в июне 2024 года. По данным The Athletic руководство клуба желает подписать новый контракт с футболистом, однако прогресса в этом направлении достичь не удалось.

Кейну 30 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. С командой он один раз выходил в финал Лиги чемпионов, дважды - в финал Кубка английской лиги. Нападающий провел за клуб 435 матчей, в которых отметился 280 голами и 64 результативными передачами. Англичанин является рекордсменом по количеству голов в истории "Тоттенхэма". Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в прошедшем сезоне форвард забил 32 мяча и отдал 5 голевых передач в 49 матчах.

За сборную Англии Кейн провел 84 матча и забил 58 мячей, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 2018 году нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России. В 2021 году Кейн в составе сборной Англии стал серебряным призером чемпионата Европы.