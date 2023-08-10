Жамнов озвучил задачи "Спартака" на предстоящий сезон КХЛ

По словам главного тренера, команда намерена показывать красивую игру и пройти как можно дальше в плей-офф

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет довольствоваться выходом в плей-офф. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

В прошлом сезоне "Спартак" не вышел в плей-офф КХЛ.

"Наша задача побеждать и приносить радость болельщикам, показывать красивый хоккей. Но также многое будет решать игровая дисциплина, о чем я сказал на первом собрании. Главное, чтобы в команде был хороший микроклимат, было больше позитива. Мы понимаем ответственность перед болельщиками - команда не попала в плей-офф в прошедшем сезоне, поэтому наша задача не просто попасть туда, но и выступить достойно", - сказал Жамнов.

"Достойный результат в моем понимании - не только попасть в плей-офф и вылететь в первом раунде, а идти как можно дальше. Плей-офф непредсказуемый, обыгрывать там можно любые команды, поэтому многое будет зависеть от игровой дисциплины и от настроя ребят, которые должны поверить в себя", - добавил он.

Регулярный сезон КХЛ начнется 1 сентября.