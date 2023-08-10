Чесноков считает, что Медведеву будет трудно обыграть Музетти на турнире ATP в Торонто

Матч между российским и итальянским теннисистами пройдет в четверг

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Итальянец Лоренцо Музетти будет непростым соперником для россиянина Даниила Медведева в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

9 августа во втором круге турнира Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди (6:2, 7:5), Музетти - австралийца Танаси Коккинакиса (4:6, 7:5, 6:4). Матч между Медведевым и Музетти запланирован на четверг.

"Медведев одержал комфортную победу на старте в Торонто. Мне казалось, что он должен был выигрывать второй сет с более крупным счетом, но итальянец зацепился и поборолся. Что касается следующего матча, то Музетти тяжело прошел предыдущий круг, он был на волоске от поражения. Сейчас его может так расслабить, что Даниилу будет тяжело справиться с ним", - сказал Чесноков.

Также он прокомментировал поражение Андрея Рублева от американца Маккензи Макдональда (4:6, 3:6). "Рублев плохо играл и закономерно проиграл, а Макдональд здорово провел матч. Игра Рублева подходит Макдональду, Андрей играет быстро, а американец очень хорошо умеет играть против агрессивных теннисистов, использовать их скорость", - отметил собеседник агентства.

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.