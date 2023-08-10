Третьяк уверен, что Зарипов поможет воспитать новое поколение звезд для сборной России

По мнению главы ФХР, знания завершившего карьеру форварда будут востребованы в российском хоккее

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду, что завершивший карьеру трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поможет в воспитании нового поколения звезд отечественного хоккея и сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.

Прощальный матч Зарипова прошел в среду в Казани.

"Карьера Зарипова - неотъемлемая часть целой эпохи, во время которой наш хоккей пошел на подъем, вернул России победные традиции и золотые медали самых престижных международных турниров. Данис был одним из героев, одним из творцов больших успехов сборной, - сказал Третьяк. - Когда игрок такого уровня завершает карьеру, это всегда немного грустно. Но у Зарипова огромный опыт, для него нет секретов в нашем виде спорта. Убежден, что знания и компетенции Даниса будут востребованы в нашем хоккее, а он приложит руку к воспитанию наследников его спортивной славы, нового поколения звезд сборной и игроков-победителей. Таких, каким всегда был и наш легендарный нападающий".

"Зарипов всегда был лидером, вел команду за собой, умел забросить шайбу или отдать голевой пас в самый нужный момент. Вся Россия помнит важнейшие голы Даниса в кубковых матчах с Финляндией. Никогда не забуду и его великолепную шайбу в Минске, в финале чемпионата мира против тех же финнов. После этого гола счет стал 4:2 и все поняли, что Россия доведет игру до победы. Так и случилось, сборная взяла золото. Хоккейная Россия всегда будет благодарна Зарипову за то, что он сделал для нашего вида спорта, за его блестящую игру. Данис был готов ехать в сборную по первому зову и оставлял все силы на льду ради командной победы. Он всегда подавал молодому поколению хоккеистов отличный пример патриотизма, профессионализма, уважения к партнерам, к стране и к своему любимому делу", - добавил глава ФХР.

На прощальном матче Третьяк подарил Зарипову свитер с его именем и номером 25, под которым он играл в сборной России, а также серебряную скульптуру Валерия Харламова.

"Статуэтка Харламова - символичный подарок, поскольку между хоккейными карьерами Валерия и Даниса много общего. Оба в молодости играли и тренировались в Чебаркуле, оба были звездами первой величины в своих командах. Я 12 лет выступал вместе с Харламовым в клубе и сборной и хочу подчеркнуть, что Зарипов по стилю игры, по технике, по хоккейному интеллекту очень похож на "Легенду №17", - отметил Третьяк.