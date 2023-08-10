Чесноков считает, что теннисистка Самсонова доставит много неприятностей Соболенко

Матч между россиянкой и белоруской пройдет в ночь на пятницу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова играет активно и остро, поэтому она может доставить второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко много проблем в матче третьего круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков.

"Самсонова дошла на прошлой неделе до полуфинала в Вашингтоне. Она сейчас свежая, уверена в своих силах. Я думаю, она может доставить неприятностей Соболенко, - сказал Чесноков. - Она сама играет активно и остро, и если она будет держать инициативу, то сможет выиграть. Несмотря на то что Соболенко 2-я в мире, а Самсонова только 18-я, я не считаю белоруску явным фаворитом".

9 августа Самсонова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира (6:3, 6:2). Матч между Самсоновой и Соболенко пройдет в ночь с 10 на 11 августа по московскому времени.