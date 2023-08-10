Футболист Умяров рассказал, что мечтает стать капитаном "Спартака"

Постоянным капитаном "Спартака" является защитник Георгий Джикия

ТАСС, 10 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров мечтает стать капитаном команды. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

8 августа в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" (5:4) Умяров вышел на поле с капитанской повязкой. Постоянным капитаном "Спартака" является защитник Георгий Джикия.

"В прошлом году выходил с капитанской повязкой на кубковый матч против "Крыльев Советов". Это всегда большая честь для меня, - сказал Умяров. - Есть ли мечта стать постоянными капитаном "Спартака"? Конечно, есть".

Умярову 23 года, он выступает за "Спартак" с января 2019 года. Хавбек провел 101 матч в составе красно-белых, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России в 2022 году.