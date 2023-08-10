Матыцин заявил, что Зарипов является примером для тысяч юных хоккеистов

Трехкратный чемпион мира провел прощальный матч в среду в Казани

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Завершивший карьеру трехкратный чемпион мира Данис Зарипов является примером для тысяч юных хоккеистов. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Прощальный матч Зарипова прошел 9 августа в Казани.

"Выражаю глубокую признательность Данису Зарипову за неоценимый вклад в развитие отечественного хоккея и преданность спорту. Данис Зиннурович почти четверть века своей жизни посвятил хоккею, радуя своих болельщиков и всю страну красивыми матчами и яркими победами. Трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина - пример для тысяч юных хоккеистов. Данис вносит значительный вклад и в развитие спортивного предпринимательства, организовывая работу по производству отечественных хоккейных клюшек. Уверен, что Данис Зиннурович продолжит активно участвовать в популяризации хоккея и продвижении здорового и активного образа жизни, его энтузиазм и достижения вдохновят не одно поколение российских спортсменов", - сказал Матыцин.

Зарипову 42 года, он является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. Последним клубом в карьере Зарипова был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2017 года. Также форвард представлял казанцев с 2001 по 2013 год. По ходу карьеры нападающий играл за челябинский "Мечел" (ныне - "Челмет") и магнитогорский "Металлург".