В IBU оценили последствия возможного участия узбекских биатлонистов в турнире с россиянами

В организации полагают, что участие спортсменов может привести к нарушению статьи конституции международной федерации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выступление узбекских биатлонистов в Кубке Содружества с участием россиян и белорусов может расцениваться как нарушение правил Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккена.

Вариант участия узбекских биатлонистов в Кубке Содружества возник летом.

"Соревнование, о котором идет речь, не может быть признано IBU, поскольку в настоящее время членство Союза биатлонистов России приостановлено, - сказал Маккена об участии узбекских биатлонистов в Кубке Содружества. - Если национальная федерация Узбекистана примет в нем участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 конституции IBU. Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно".

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований IBU весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций. В качестве альтернативы международным соревнованиям был создан Кубок Содружества, белорусские биатлонисты также допускались до внутрироссийских стартов.