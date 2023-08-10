Тренер "Динамо" Личка рассказал, как футболист Гладышев сломал кисть в матче с "Пари НН"

По словам наставника бело-голубых, нападающий врезался в игрока соперника

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев сломал кисть в борьбе за мяч, когда его рука врезалась в игрока "Пари Нижний Новгород". Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

25 июля "Динамо" на выезде уступило "Пари НН" в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (1:1, 3:4 - по пенальти). Позднее член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что Гладышев сломал кисть в той игре. Футболист вышел в стартовом составе "Динамо" на матч второго тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России с "Краснодаром" (4:3).

"Гладышев сломал кисть в игре с "Нижним Новгородом", там была какая-то борьба, его рука врезалась в игрока, в итоге сломал, - сказал Личка. - Я думаю, что такая травма немного в голове держится, но Гладик до матча сказал, что готов. На игре и тренировках он работает вообще без каких-либо ограничений, ноги не убирает. Он вышел на поле в матче с "Краснодаром", бился, работал. Я спросил, готов ли он играть, он сказал, что готов".

Гладышеву 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел три матча во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.