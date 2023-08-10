Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что не намерен покидать клуб этим летом

Соглашение футболиста с парижским клубом действует до июня 2024 года и предусматривает опцию продления

ТАСС, 10 августа. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что собирается остаться в команде до конца срока контракта. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2024 года и предусматривает опцию продления на сезон-2024/25. По данным источника, о желании остаться в ПСЖ на предстоящий сезон Мбаппе заявил президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. На следующий день Мбаппе заявил агентству Франс Пресс, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Всего нападающий провел 260 матчей в составе парижан, отметившись 212 голами и 98 результативными передачами. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.