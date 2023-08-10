Вратарю "Реала" Куртуа диагностировали разрыв крестообразной связки колена

В ближайшее время футболист перенесет операцию

ТАСС, 10 августа. Вратарь мадридского футбольного клуба "Реал" бельгиец Тибо Куртуа выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"После медицинского обследования у нашего игрока Тибо Куртуа диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни футболисту предстоит операция", - говорится в заявлении пресс-службы.

Срок восстановления от данной травмы составляет от 6 до 8 месяцев. Вторым вратарем команды является украинец Андрей Лунин.

Куртуа 31 год, он выступает за "Реал" с 2018 года. В составе испанского клуба он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны, дважды - суперкубок, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, два раза стал победителем клубного чемпионата мира. Ранее он представлял лондонский "Челси", с которым два раза стал чемпионом Англии и по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также мадридский "Атлетико", в составе которого побеждал в чемпионате и Кубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

За сборную Бельгии игрок провел 102 матча, 51 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России и был признан лучшим голкипером турнира.