Роман Ротенберг сыграет за СКА на турнире ФХР по хоккею 3х3

Турнир пройдет 10 августа в Сочи

ТАСС, 10 августа. Главный тренер петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги СКА Роман Ротенберг выступит в составе команды на турнире "Чемпионат Федерации хоккея России - 3х3 Лига ставок Sochi XHL". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Турнир пройдет 10 августа в Сочи на ледовой арене "Шайба".

Помимо Ротенберга, в состав СКА вошли вратари Артемий Плешков и Сергей Иванов, защитники Максим Федотов, Иван Выдренков и Егор Зеленов, нападающие Иван Демидов, Семен Синяткин, Илья Федотов, Кирилл Танков, Матвей Мичков, Евгений Кетов, Семен Демидов и Дмитрий Бучельников.

В соревнованиях также примут участие сборная России, "Сочи" и клуб Всероссийской хоккейной лиги "Ростов". Призовой фонд турнира составит 2 млн рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.