Ольховский считает закономерным поражение теннисиста Рублева на турнире в Торонто

Россиянин проиграл американцу Маккензи Макдональду

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев не имел преимущества над американцем Маккензи Макдональдом и закономерно проиграл в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американца.

"На мой взгляд, поражение закономерное, - сказал Ольховский. - Андрей не имел преимущества ни по игре, ни в чем-то еще. Не знаю, с чем это связано, возможно, он еще не успел адаптироваться к североамериканским кортам".

Соревнования в Торонто относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является россиянин Даниил Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.