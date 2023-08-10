Непомнящий сыграл вничью во второй партии четвертого раунда Кубка мира по шахматам

Победитель матча между россиянином и представителем Индии Нихалом Сарином определится в пятницу

ТАСС, 10 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином во второй партии матча четвертого раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

Первая партия, которая прошла в среду, также закончилась вничью. Победитель матча определится на тай-брейке в пятницу.

В других партиях четвертого раунда россиянин Петр Свидлер черными фигурами завершил вничью партию против азербайджанца Ниджата Абасова, победитель этого матча также будет определен на тай-брейке.

В женских соревнованиях две россиянки одержали победы белыми фигурами и вышли в четвертьфинал турнира: Александра Горячкина обыграла представительницу Грузии Нино Бациашвили, Полина Шувалова - сербку Теодору Иньяц.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).