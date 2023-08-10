Ольховский считает, что Медведев показал умный теннис на старте турнира в Торонто

В среду российский игрок в двух сетах победил итальянца Маттео Арнальди

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ Россиянин Даниил Медведев показал умную игру в своем первом матче на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Торонто. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

9 августа во втором круге турнира Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди (6:2, 7:5). В следующем круге он встретится с еще одним представителем Италии Лоренцо Музетти. Матч запланирован на четверг.

"Не перестаю восхищаться психологическим состоянием Даниила. Он показал очень умную, уверенную игру, выглядел очень стабильно и надежно. Что касается следующего матча, то у него будет очень сложный соперник, но и Даниил находится в хорошей форме", - сказал Ольховский.

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.