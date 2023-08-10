Гарри Кейн планирует остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий думает над тем, чтобы отказаться от предложения германской "Баварии"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн, вероятнее всего, останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщил телеканал Sky Sports News.

По информации источника, игрок думает над тем, чтобы отказаться от предложения германской "Баварии". Ранее в четверг портал The Athletic сообщил, что "Бавария" достигла соглашения с "Тоттенхэмом" о трансфере Кейна за €100 млн.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает в июне 2024 года. По данным The Athletic, руководство клуба желает подписать новый контракт с футболистом, однако прогресса в этом направлении достичь не удалось.

Кейну 30 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. С командой он один раз выходил в финал Лиги чемпионов, дважды - в финал Кубка английской лиги. Нападающий провел за клуб 435 матчей, в которых отметился 280 голами и 64 результативными передачами. Англичанин является рекордсменом по количеству голов в истории "Тоттенхэма". Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в прошедшем сезоне форвард забил 32 мяча и отдал 5 голевых передач в 49 матчах.

За сборную Англии Кейн провел 84 матча и забил 58 мячей, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 2018 году нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России. В 2021 году Кейн в составе сборной Англии стал серебряным призером чемпионата Европы.